Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. Таким образом был обновлен ее исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 19 июня.
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ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума

Моя Москва.онлайн19 июня в 07:38

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

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Под конец недели на рынки вернулся оптимизм

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Российская газета12:40

В условиях кризиса нужен был сильный ход: о снижении ключевой ставки

REGNUM19 июня в 09:42
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Турция направила дополнительные силы спецназа на север Ирака

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Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

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Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

RT на русском 14:01
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Кино

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM 12:46
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Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости 07:18
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Футбол

Алаев: все понимали неизбежность заболевания коронавирусом в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом футболистов в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:27
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
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Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Авто

Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе

Инсайдеры сообщества «AvtoVAZ News» допускают, что новинка встанет на конвейер сразу после корпоративного отпуска, т.е. после 16 августа 2020 года.
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Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Киеве выросло до двух

Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Футбол

Фанаты «Локомотива» ушли с трибун в знак протеста

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Люди нашли отсылку на Covid-19 в фильме Marvel, но правда оказалась смешнее

Ридус 02:07
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Общество

В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места

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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:44
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по поводу летних протестов в Москве

Участник Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что утром его увезли из дома на допрос в связи со ст. 212 и 318 УК РФ (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти).
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Анджелина Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли в интервью журналу Vogue назвала настоящую причину развода с актером и кинопродюсером Бредом Питтом, который состоялся четыре года назад.
Вечерняя Москва вчера в 04:51
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