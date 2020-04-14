с чего всё началось

Пресс-служба бразильского футбольного клуба "Гуарани Баже" сообщила о смерти 22-летнего защитника команды Тьяго Кортеса. Утром 13 апреля Кортес связался с руководством клуба, чтобы пройти курс физиотерапии. Он восстанавливался после травмы колена.

В Бразилии на сеансе физиотерапии умер 22-летний футболист

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