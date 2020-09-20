Милиция распылила газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске.