В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста
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Милиция распылила газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске.В источнике
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