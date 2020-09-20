Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста

Милиция распылила газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Белорусский ОМОН залил газом мирных протестующих в Бресте

Фонтанка.Ру09:50
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о применении слезоточивого газа в Бресте

RT на русском10:23
Коммерсантъ

В белорусских городах милиция задерживает протестующих

Коммерсантъ10:21
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфакс09:51
РИА Новости

В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста

РИА Новости10:34
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАСС10:38
Московский Комсомолец

Столкновения в Бресте продолжаются, омоновец стрелял в воздух

Московский Комсомолец10:29

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Российская газета09:34
157

Массовые сообщения о проблемах с лечением от коронавируса: в минздраве заявили, что готовы разобраться в каждом отдельном случае

В министерстве здравоохранения Саратовской области отреагировали на публикацию ИА «Версия-Саратов», в которой изложены массовые жалобы жителей региона на проблемы с лечением от коронавируса.
Версия-Саратов06:02

В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России

В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Российская газетавчера в 07:22
1,1K

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,8K

Путин рассказал, как военные возводили медцентры в условиях пандемии

Москва, 20 сентября 2020, 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в России в условиях пандемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны.
REGNUM08:34
2

«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентября

В матче первого тура лондонский клуб отпраздновал победу над «Брайтоном» со счетом 3:1.«Ливерпуль» у свою очередь по итогам прошлого сезона стал победителем английской Премьер-лиги, оформив чемпионство за семь туров до конца турнира, установив рекорд по этому показателю.
Vprognoze.ru09:02

Рубин — Спартак 0:2 (2-й тайм)

"Спартак" ведет в Казани со счетом 2:0. На 21-й минуте игры восьмого тура Тинькофф РПЛ голкипер "Рубина" Никита Медведев неудачно выбил мяч, который отскочил в ногу Михаилу Меркулову, после чего отправился прямиком в ворота хозяев.
Bobsoccer09:54