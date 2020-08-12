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Газета.Ru
Газета.Ru

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия. Сотрудники МВД Белоруссии в ночь на 12 августа в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
Как написала в своем Telegram-канале
 пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" напала на сотрудников милиции.
РИА Новости10:39
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Газета.Ru10:48
REGNUM

МВД Белоруссии убрало слово «огнестрельное» из сообщения о разгоне в Бресте

REGNUM09:59
Известия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Известия08:01
Ёлдаш

В Бресте против демонстрантов открыли огонь на поражение

Ёлдаш07:33
ТАСС

МВД: сотрудники милиции в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам

ТАСС07:23
РИА Новости

В Бресте милиция открыла по протестующим огонь на поражение

РИА Новости10:39
RT на русском

МВД Белоруссии: в Бресте милиция открывала огонь на поражение

RT на русском06:42
КП - Беларусь

Брест 11 августа: протест ушел в лес, милиция проверяет сумки и телефоны, во дворах - военные с оружием

КП - Беларусь17:48

Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627

В новой работе команда исследователей под руководством Стефана В. Дюшена (Stefan W. Duchesne) из Международного центра радиоастрономических исследований (International Center for Radio Astronomy Research, ICRAR) сообщает об обнаружении двойного радиореликта в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627, выполненном с использованием радиообсерватории ASKAP.
Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627
AstroNews.ru10:42

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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Иртыш — Чертаново 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев забил свой дебютный мяч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в матче третьего тура с омским «Иртышом».
RT на русском11:10

Инфекционный госпиталь на 360 мест построят в Ивановской области

Многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью на 360 мест для лечения больных коронавирусом построят с помощью МЧС России в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости03:22
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