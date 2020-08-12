В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

РБК 6 25

Парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия. Сотрудники МВД Белоруссии в ночь на 12 августа в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой, сообщила пресс-служба ведомства.