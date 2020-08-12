В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия. Сотрудники МВД Белоруссии в ночь на 12 августа в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
Как написала в своем Telegram-канале
пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" напала на сотрудников милиции.
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