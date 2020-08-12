Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по митингующим, напавшим на них с арматурой. Об этом сообщили в среду, 12 августа, в МВД Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Известия08:01
РИА Новости

В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение

РИА Новости07:56
RT на русском

МВД Белоруссии: в Бресте милиция открывала огонь на поражение

RT на русском06:42
ТАСС

МВД: сотрудники милиции в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам

ТАСС07:23
Газета.Ru

В Бресте силовики открывали огонь на поражение по протестующим

Газета.Ru06:53
REGNUM

МВД Белоруссии применяет при разгонах демонстрантов огнестрельное оружие

REGNUM09:40
Телеканал RTVI

Третий день протестов в Беларуси после выборов президента: главное

Телеканал RTVIвчера в 14:25
КП - Беларусь

Брест 11 августа: протест ушел в лес, милиция проверяет сумки и телефоны, во дворах - военные с оружием

КП - Беларусь17:48

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
РИА Новости06:57
492

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
150

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
485

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
23

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости09:46

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.
Интерфакс07:25
132

Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
34

В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
11