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Известия
Известия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по митингующим, напавшим на них с арматурой. Об этом сообщили в среду, 12 августа, в МВД Белоруссии.В источнике
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Известия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Известия08:01
РИА Новости

В Бресте милиция открывала огонь на поражение

РИА Новости07:56
RT на русском

МВД Белоруссии: в Бресте милиция открывала огонь на поражение

RT на русском06:42
ТАСС

МВД: сотрудники милиции в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам

ТАСС07:23
РБК

МВД Белоруссии в сводке о протестах сообщило о стрельбе на поражение

РБК06:43
Ёлдаш

В Бресте против демонстрантов открыли огонь на поражение

Ёлдаш07:33
Телеканал RTVI

Третий день протестов в Беларуси после выборов президента: главное

Телеканал RTVIвчера в 14:25
КП - Беларусь

Брест 11 августа: протест ушел в лес, милиция проверяет сумки и телефоны, во дворах - военные с оружием

КП - Беларусь17:48

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
РИА Новости06:57
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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