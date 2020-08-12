Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.