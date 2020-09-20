Милиция задержала уже более 10 человек, заявили в МВД. Акции протеста проходят сегодня и в других городах республики - в Бресте правоохранители использовали слезоточивый газ. МВД Белоруссии сообщает о задержаниях нескольких десятков человек на акциях протеста в Минске и других городах страны.

В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих

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