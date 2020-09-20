Общество
Газета.RuВ Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Милиция задержала уже более 10 человек, заявили в МВД. Акции протеста проходят сегодня и в других городах республики - в Бресте правоохранители использовали слезоточивый газ. МВД Белоруссии сообщает о задержаниях нескольких десятков человек на акциях протеста в Минске и других городах страны.
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Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Политика
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
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Подозреваемый в отправке яда в Белый дом задержан при въезде в США
Подозреваемый в отправке рицина в Белый дом задержан при попытке в США из Канады.
Вести.Ru 19:08
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Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
РБК 17:21
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Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор высказался о протестах в республике.
Газета.Ru 09:33
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Роналду забил мяч в 19-м сезоне подряд
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился забитым мячом в 19-м сезоне подряд.
Газета.Ru 17:49
Политика
Познер назвал причиной западных санкций речь Путина
В публикации на своём официальном сайте телеведущий напомнил, что именно тогда президент заявил о неприемлемости политики однополярного мира.
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Происшествия
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Известия 19:31
Здоровье
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Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.
РИА Новости вчера в 21:42
Религия
Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ
Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет 19:41
Происшествия
Автобус в Турции насмерть сбил пожилую российскую туристку
Микроавтобус на турецком курорте Кемер насмерть сбил 65-летнюю женщину из России, сообщает портал Milliyet.
Газета.Ru 16:35
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В кинотеатре Якутска появится услуга массажа во время просмотра фильма
В кинотеатре Cinema-Center в Якутске появится новая услуга — массаж во время просмотра фильма ужасов.
Якутия Daily 19:31
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«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли
Хоккейный клуб «Даллас Старз» обошел соперников из «Тампа Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Кубка Стэнли.
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Цены на жилье восстанавливаются
Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.
Коммерсантъ 03:01
Политика
Путин записал видеообращение для сентябрьской сессии Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН, которое будет показано 22 сентября.
ФАН 07:48
Общество
В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов
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Происшествия
На Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и скрылся
В Краснодарском крае задержали 24-летнего полицейского Алексея Соловьева - он подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.
Газета.Ru 14:27
Общество
Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19
Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:54
Политика
В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2
Депутат отметил, что Америке крайне невыгодно строительство этого газопровода, так как американцы планируют заняться продажами своего сжиженного газа в страны ЕС.
Evo-rus.com 12:34
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Чем коронавирус отличается от ОРВИ, рассказали медики
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Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча второго тура чемпионата Англии против лондонского "Челси".
Газета.Ru 20:32
Космос
NASA: Стартовал новый цикл солнечной активности
Конец предыдущего солнечного цикла фактически пришелся на декабрь минувшего года. Для начала нового потребовалось более полугода.
Дни24 вчера в 03:16
Наука
Ученые обнаружили способность ультрафиолета убивать коронавирус
Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы.
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The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»
Американский публицист Питер Сучиу прокомментировал в статье для National Interest создание российского гиперзвукового блока «Авангард», пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 03:36
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СК проверит данные об избиении полицейскими людей под Новосибирском
В СМИ появились данные, что в селе Венгерово полицейские применили силу по отношению к 27-летнему мужчине и другим людям.
РБК 06:29
Общество
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия 18:14
Общество
ФНПР продолжит выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров
Представители ФНПР – Федерации независимых профсоюзов России – продолжат выступать за то, чтобы были проиндексированы пенсии работающих пенсионеров.
ГлобалМСК.ру вчера в 13:24
Экономика
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости 20:36
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Барнауле
"Произошло ДТП, погибла семья из четырех человек: муж, жена и двое детей 2011 и 2017 годов рождения", - сообщили в ГУ МВД.
ТАСС 12:32
Политика
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК 17:30