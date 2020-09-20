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Газета.Ru
Газета.Ru

В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция использовала слезоточивый газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову. По ее словам, некоторые граждане были задержаны.В источнике
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RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русскомвчера в 11:10
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъвчера в 10:21
Фонтанка.Ру

В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух

Фонтанка.Рувчера в 11:14
РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБКвчера в 11:39
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфаксвчера в 09:51
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАССвчера в 10:38
РИА Новости

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге

РИА Новостивчера в 10:38
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусьвчера в 11:24

Группа разбора: один обгонял, другой поворачивал — выясняем, у кого был приоритет

В рубрике «Группа разбора» давно не было аварии, которая бы так расколола ряды наших экспертов и читателей, причём мнение пользователей оказалось почти противоположным позиции судов по вопросу.
НГС22:00

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
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МТС и Nokia развернули сеть 5G-ready в Прикамье

МТС и Nokia развернули выделенную сеть LTE на производстве «ОДК-Пермские моторы», крупнейшем производителе авиадвигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок в России.
TelecomDaily18 сентября в 04:07

Скрутили производство: пациенты с артритами остались без лекарств

Тройка по лечению Больные ревматическими заболеваниями остались без трех важных лекарств, рассказала "Известиям" член президиума Российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полина Пчельникова.
Известия17:01