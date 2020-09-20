В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
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В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
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Милиция использовала слезоточивый газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову. По ее словам, некоторые граждане были задержаны.В источнике
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