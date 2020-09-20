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Газета.Ru
Газета.Ru 

В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция использовала слезоточивый газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову. По ее словам, некоторые граждане были задержаны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБК11:39
Lenta.ru

Белорусский ОМОН стрелял в воздух во время разгона протестов

Lenta.ru11:22
РИА Новости

В Бресте применили слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости10:38
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русском11:10
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфакс09:51
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАСС10:38
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъ10:21
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусь11:24

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Массовые сообщения о проблемах с лечением от коронавируса: в минздраве заявили, что готовы разобраться в каждом отдельном случае

В министерстве здравоохранения Саратовской области отреагировали на публикацию ИА «Версия-Саратов», в которой изложены массовые жалобы жителей региона на проблемы с лечением от коронавируса.
Версия-Саратов06:02

Сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газета13:12

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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Инженеры разработали первый плоский объектив типа «рыбий глаз»

Аппарат сконструирован по типу «металинзы» небольшой толщины, которая имеет работающие совместно микроскопические элементы и с их помощью осуществляет управление светом. фотографы прибегают к помощи линз «рыбий глаз» чтобы зафиксировать в одном кадре панорамные виды.
МедиаПотоквчера в 06:59
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