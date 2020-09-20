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Газета.Ru
Газета.Ru

В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция задержала уже более 10 человек, заявили в МВД. Акции протеста проходят сегодня и в других городах республики - в Бресте правоохранители использовали слезоточивый газ. МВД Белоруссии сообщает о задержаниях нескольких десятков человек на акциях протеста в Минске и других городах страны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБК11:39
Lenta.ru

Белорусский ОМОН стрелял в воздух во время разгона протестов

Lenta.ru11:22
РИА Новости

В Бресте применили слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости10:38
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русском11:10
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфакс09:51
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАСС10:38
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъ10:21
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусь11:24

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Путин отметил заслуги СМИ в сохранении исторической памяти России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов "Вся Россия – 2020", отметив, что деятельность СМИ помогает сохранять историческую память РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости11:32
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время18 сентября в 01:19

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБК10:26
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50

Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Честный рейтинг букмекеров05:46
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