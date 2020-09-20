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Газета.Ru
Газета.Ru

В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция использовала слезоточивый газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову. По ее словам, некоторые граждане были задержаны.В источнике
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РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБКвчера в 11:39
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъвчера в 10:21
РИА Новости

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге

РИА Новостивчера в 10:38
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русскомвчера в 11:10
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфаксвчера в 09:51
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАССвчера в 10:38
Фонтанка.Ру

В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух

Фонтанка.Рувчера в 11:14
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусьвчера в 11:24

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Газета.Ruвчера в 16:29
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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Вулканы помогут спрогнозировать индийский муссон

Ученые предлагают использовать сделанное ими открытие для более точного предсказания характера индийского муссона — муссонные дожди имеют ключевое значение для индийской сельскохозяйственной отрасли, и поэтому их точное прогнозирование является крайне важным.
Популярная механика17:27

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском18 сентября в 06:38
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В госпитале Вишневского намерены проводить операции по пересадке лица

Начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени А.А. Вишневского Александр Лищук рассказал, что в учреждении планируется проведение сложнейших операций, включая пересадку лица.
Известия21:24