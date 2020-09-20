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Газета.Ru
Газета.Ru

В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция задержала уже более 10 человек, заявили в МВД. Акции протеста проходят сегодня и в других городах республики - в Бресте правоохранители использовали слезоточивый газ. МВД Белоруссии сообщает о задержаниях нескольких десятков человек на акциях протеста в Минске и других городах страны.В источнике
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РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБКвчера в 11:39
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъвчера в 10:21
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАССвчера в 10:38
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русскомвчера в 11:10
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфаксвчера в 09:51
Фонтанка.Ру

В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух

Фонтанка.Рувчера в 11:14
РИА Новости

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге

РИА Новостивчера в 10:38
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусьвчера в 11:24

Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году

Парк Тучков буян в Петербурге планируют создать к 2024 году Park-spb.ru Он напомнил, что подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян" началась в сентябре 2019 года.
REGNUM18 сентября в 07:51
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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Эксперимент ЦРУ раскрыл, от чего зависит успешность команд

Исследователи провели дополнительные эксперименты и увидели, что на успешность группы влиял не «коллективный интеллект» в классическом понимании, а то, насколько хорошо все участники общались между собой.
Ferraвчера в 11:35

Фильм «После. Глава 2» возглавил российский прокат в выходные

Вторую строчку в рейтинге занял научно-фантастический боевик "Довод" (Tenet) режиссера и сценариста Кристофера Нолана, который вышел в российский прокат 3 сентября и собрал за минувшие выходные 119,3 млн рублей.
ТАССвчера в 16:59

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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