В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
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В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
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Милиция задержала уже более 10 человек, заявили в МВД. Акции протеста проходят сегодня и в других городах республики - в Бресте правоохранители использовали слезоточивый газ. МВД Белоруссии сообщает о задержаниях нескольких десятков человек на акциях протеста в Минске и других городах страны.В источнике
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