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РИА Новости
РИА Новости

В Бресте применили слезоточивый газ против протестующих

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах. На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОНа в шлемах, которые идут им навстречу.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБК11:39
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъ10:21
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАСС10:38
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русском11:10
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфакс09:51
Фонтанка.Ру

В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух

Фонтанка.Ру11:14
РИА Новости

В Бресте применили слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости10:38
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусь11:24

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на «Национальную оборону», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года.
Мойка78вчера в 10:39
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