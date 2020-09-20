В Бресте применили слезоточивый газ против протестующих
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В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах. На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОНа в шлемах, которые идут им навстречу.В источнике
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