В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах. На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОНа в шлемах, которые идут им навстречу.