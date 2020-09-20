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РИА Новости
РИА Новости

В Бресте применили слезоточивый газ против протестующих

В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух и распылила слезоточивый газ во время несанкционированной акции оппозиции, следует из видео, опубликованного в Telegram-каналах. На кадрах видны протестующие и сотрудники ОМОНа в шлемах, которые идут им навстречу.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

В телеграм-канале сообщили о разгоне акции в Бресте слезоточивым газом

Интерфакс09:51
Коммерсантъ

В Бресте милиция применила газ и стреляла в воздух при разгоне протестующих

Коммерсантъ10:21
Фонтанка.Ру

В Бресте ОМОН после слезоточивого газа достал оружие. Пока стреляет в воздух

Фонтанка.Ру11:14
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о предупредительном выстреле в Бресте

RT на русском11:10
РБК

В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

РБК11:39
ТАСС

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

ТАСС10:38
РИА Новости

В Бресте применили слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости10:38
КП - Беларусь

В Бресте протестный марш разгоняли выстрелами в воздух

КП - Беларусь11:24

Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
REGNUM08:40
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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В Запорожье впервые прошел ЛГБТ-марш

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье прошел первый в истории русского города так называемый «марш равенства», в котором приняли участие представители сексуальных меньшинств и половых извращенцев.
ИА Новороссия13:13