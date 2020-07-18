с чего всё началось

В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны. Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 687.

В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827

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