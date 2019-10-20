с чего всё началось

Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News. О данном решении правительства Британии объявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Происшествия В КБР полицейский убил своего коллегу в драке В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.

Происшествия В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.

Единоборства Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.

Происшествия Росгвардеец погиб на соревнованиях в Хабаровске Сотрудник Росгвардии получил травму на соревнованиях в Хабаровске и позже скончался.

Общество Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.

Шоу-бизнес Саша Артемова впервые показала дочь 19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Шоу-бизнес Дочь Тимати уже познакомилась с младшим братом У Тимати родился второй ребенок – сын Ратмир. Дочь репера уже успела познакомиться с маленьким братом по видеосвязи.

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Космос Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Политика Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.

Политика Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ни разу не видел, чтобы Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Украины в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.