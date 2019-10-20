Политика

Газета.RuГазета.RuВ Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit

Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News. О данном решении правительства Британии объявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.
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с чего всё началось
Британское правительство должно быть готово к такому варианту развития событий, чтобы убедиться, что «мы сделали все возможное», сказал он в интервью Sky News
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