Политика
Газета.RuВ Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News. О данном решении правительства Британии объявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.
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с чего всё началось
Британское правительство должно быть готово к такому варианту развития событий, чтобы убедиться, что «мы сделали все возможное», сказал он в интервью Sky News.Коммерсантъ06:19
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Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
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В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
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США разбомбили свою авиабазу в Сирии
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, сколько зарабатывает в голландском чемпионате.
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Футбол
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В США трое военных погибли во время учений
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Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве
Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
РБК 12:39
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Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
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Сотрудник Росгвардии получил травму на соревнованиях в Хабаровске и позже скончался.
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Газета.Ru 01:46
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«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
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Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
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СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
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Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина
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Космос
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Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
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Политика
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
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Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев
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Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом
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