Политика
Российская газетаВ Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией
В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
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Верховный суд Великобритании начал рассматривать спор России и Украины о $3 млрд
Эхо Москвывчера в 06:40
Экономист оценил финансовый спор России и Украины о непогашенных трех миллиардах долларов
Телеканал 360°вчера в 09:16
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Авто
В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza
По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
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Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.
Наука
Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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В Екатеринбурге задержан вероятный убийца Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.
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Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»
Происшествия
В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком
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Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.