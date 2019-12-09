Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
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Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
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