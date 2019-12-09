В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).

В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

Политика Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев Корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Экономика Госдума отменила банковский роуминг Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.

Общество Китай запретил американские компьютеры и софт Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.

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Футбол «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме Петербургская команда выйдет на поле с "Бенфикой" в лазурной форме. От этой игры зависит, попадёт ли российская команда на Евро-2020.

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