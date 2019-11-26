Общество

RT на русскомRT на русскомВ Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
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