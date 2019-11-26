Общество
RT на русскомВ Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Спорт
МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России
Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
По последним данным, было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Происшествия
Студент МГУ рассказал об избиении сотрудниками ФСБ в библиотеке вуза
Нигматулин, который является фигурантом дела об оправдании терроризма из-за расклейки листовок, рассказал, что 20 ноября в Шуваловском корпусе МГУ его встретили двое мужчин, представились сотрудниками ФСБ и потребовали пройти с ними.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против экс-руководителей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, заявил представитель прокуратуры Ян Лелек.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп
На видео Лиза исполняет четверной тулуп.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Происшествия
Сотни человек пострадали в результате землетрясения в Албании
В Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает новостной портал Exit.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Общество
В Польше задержали сотрудников газовой компании за контракты с Россией
В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).