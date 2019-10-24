с чего всё началось

Утром 23 октября в Великобритании в графстве Эссекс обнаружен рефрижератор, который перевозил 39 трупов. Об этом сообщает Ruptly.По подозрению в убийстве полиция задержала 25-летнего жителя Северной Ирландии.

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

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