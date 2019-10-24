Происшествия
МонаВистаВ Британии нашли грузовик с 39 трупами
Утром 23 октября в Великобритании в графстве Эссекс обнаружен рефрижератор, который перевозил 39 трупов. Об этом сообщает Ruptly.По подозрению в убийстве полиция задержала 25-летнего жителя Северной Ирландии.
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с чего всё началось
Полиция графства Эссекс (Великобритания) заявила в четверг, 24 октября, что мигранты, обнаруженные мертвыми в грузовике в городе Грейс, «скорее всего», были гражданами Китая.Коммерсантъ09:33
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Общество
Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
Политика
В России официально разрешили обход блокировок Telegram
Дмитрий Песков Напомним, решение о блокировке Telegram в России было вынесено в апреле 2018, однако все желающие продолжают пользоваться мессенджером.
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Общество
На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину
На Украине предложили продавать демонтированные памятники Владимиру Ленину.
Общество
Конгресс запретил Цукербергу выпускать криптовалюту Libra в Facebook
Марк Цукерберг в среду предпринял попытку развеять сомнение представителей американской законодательной власти относительно запуска собственной криптовалюты Libra, который запланирован на 2020 год при участии его компании Facebook, однако глава финансового комитета Конгресса Максин Уотерс снова выступила с призывом прекратить подготовку к этому процессу.
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Гаджеты
Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Здоровье
Отделения реанимации и интенсивной терапии станут более доступны
Интересы медиков тоже учтены: при реанимационных манипуляциях и медицинском вмешательстве присутствие посетителей недопустимо и запрещено.
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Футбол
Ракицкий попал в сборную недели Лиги чемпионов
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий включен в сборную недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА.
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Минивэн появляется в продаже уже не в первый раз — в прошлом году автомобиль уже пытались продать.
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Политика
Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.
Спорт
Сафин считает, что не стоило давать ЗМС футболистам сборной России
Бывший теннисист Марат Сафин считает ошибочным решение дать звание заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу.