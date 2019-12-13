Политика

RT на русскомRT на русскомВ Британии назвали окончательные результаты парламентских выборов

В Великобритании назвали окончательные итоги досрочных парламентских выборов. Британские консерваторы одержали уверенную победу.
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Рекордный результат сторонников Джонсона на выборах подтвержден официально

Взгляд.ру10:32

Консервативная партия выиграла на досрочных выборах в Великобритании

RT на русском11:46

Консерваторы получили 365 мест в парламенте Великобритании

РИА Новости10:01

Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии

Газета.Ru05:28

Меркель рада победе Джонсона на выборах в Великобритании

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В Великобритании объявили окончательные результаты голосования

ТАСС10:38

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Известия06:45
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Борис Джонсон хоронит Европейский союз

Вести.UZ08:42
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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
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Самой древней собакой в мире признали щенка, обнаруженного в Якутии

В Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка возрастом 18 тысяч лет.
Ugpressa.ru 11 декабря в 13:43
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Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости вчера в 13:25
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Футбол

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об информации, что в его контракте имеется пункт о досрочном прекращении сотрудничества.
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На сегодняшний день искусственное снижение ипотечной ставки является опасным, однако заниматься этим вопросом всё равно необходимо.
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Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
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Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
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Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
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Панарин прокомментировал хет-трик в ворота «Сан-Хосе»

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Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
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Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
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Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке

Французские инженеры готовят к выпуску новый кроссоверообразный пятидверный седан под названием Citroen C3L.
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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

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Путин уволил губернатора Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
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Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

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ЕС продлил антироссийские экономические санкции

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Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева

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В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
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Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»

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Гоночная академия Ferrari ищет пилотесс

В следующем году возрастёт число участников Гоночной академии Ferrari, в которую сейчас входят Роберт Шварцман, Мик Шумахер, Маркус Армстронг, Каллум Айлотт и Джулиано Алези.
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