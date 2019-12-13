Политика
RT на русскомВ Британии назвали окончательные результаты парламентских выборов
В Великобритании назвали окончательные итоги досрочных парламентских выборов. Британские консерваторы одержали уверенную победу.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Наука
Самой древней собакой в мире признали щенка, обнаруженного в Якутии
В Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка возрастом 18 тысяч лет.
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
На операционной системе Android приложения показывающие погоду, фонарики и гороскопы назвали небезопасными.
Футбол
Гвардиола высказался о возможности досрочно покинуть «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об информации, что в его контракте имеется пункт о досрочном прекращении сотрудничества.
Общество
Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
На сегодняшний день искусственное снижение ипотечной ставки является опасным, однако заниматься этим вопросом всё равно необходимо.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Происшествия
Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м
Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Хоккей
Панарин прокомментировал хет-трик в ворота «Сан-Хосе»
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла
Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Авто
Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке
Французские инженеры готовят к выпуску новый кроссоверообразный пятидверный седан под названием Citroen C3L.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Общество
Жители Калифорнии пожаловались на нашествие «рыб-пенисов»
Эхиуриды – подкласс морских многощетинковых червей, которых в разговорной речи больше хочется назвать «рыба-пенис», пишет The Guardian.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Политика
ЕС продлил антироссийские экономические санкции
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины».
Кино
Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»
Общество
Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева
Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Корреспондента НТВ не пустили на Украину
Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
Авто
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Автоспорт
Гоночная академия Ferrari ищет пилотесс
В следующем году возрастёт число участников Гоночной академии Ferrari, в которую сейчас входят Роберт Шварцман, Мик Шумахер, Маркус Армстронг, Каллум Айлотт и Джулиано Алези.