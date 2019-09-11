Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Британии назвали самое грозное оружие России

Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
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В Британии назвали самое опасное оружие России

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В Британии будут бороться с «самым грозным оружием России» с помощью искусственного интеллекта и тактики

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:02, Вашингтон
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Червь на торте и салют: как Александр Ревва отметил 45-летие

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В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
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Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

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Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк

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Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
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Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика

Минтруд предложил запретить пенсионных агентов

Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
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Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
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В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
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Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости вчера в 15:34
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Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным

Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 20:14
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
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Общество

Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК вчера в 12:13
Кино

Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
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Газета.Ru вчера в 09:43
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США планируют ограничить продажу вейпов

Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
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«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»

Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
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Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

Российская газета вчера в 00:10
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