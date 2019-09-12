Армия и оружие
Газета.RuВ Британии назвали самое грозное оружие России
Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
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Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Политика
Болтон заявил, что сам подал в отставку с поста советника Трампа
Уволенный с поста советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сам инициировал уход с занимаемой должности.
REGNUM вчера в 14:35
Технологии
Созданы новые термометки для контроля качества замороженной рыбы
Российские ученые создали наклейки с особым химическим составом - термометки, которые позволяют контролировать качество замороженной рыбы.
ТАСС 04:36
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав», разработанный ЦНИИточмаш, успешно прошел войсковые испытания.
ФАН 22:24
Экономика
Московский финансовый форум стартует в московском Манеже 12 сентября
Сам форум пройдёт 12-13 сентября в московском Манеже, на его первый день запланировано 16 деловых сессий.
ПРАЙМ 17:15
Происшествия
Прокуратура допросила экс-юриста Трампа по делу Trump Organization
Сотрудники прокуратуры американского штата Нью-Йорк в августе допросили бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего заключение, по делу компании Trump Organization.
REGNUM 22:23
Футбол
Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат 16:09
Политика
Госдума одобряет: Навального и Соболь проверят на предмет вербовки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал требование коллеги и поручил думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне проверить Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет вербовки их другими государствами.
ВашГород.ру 02:50
Здоровье
Рыбий жир не влияет на преждевременные роды
Исследование выявило практически идентичные показатели преждевременных родов среди 2734 беременностей, где женщины принимали капсулы с рыбьим жиром, и среди 2752 беременностей, где будущие мамы принимали капсулы с растительным маслом только с небольшим количеством полиненасыщенных n-3.
MedikForum.ru 21:48
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 16:40
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
RT на русском 21:00
Политика
Медведев анонсировал новый план развития экономики
Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру 06:01
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru 11:04
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 появится в продаже 17 сентября
Бренд Redmi объявил дату начала продаж потенциального бестселлера Redmi Note 8, который был представлен еще 29 августа, но, в отличие от старшей модели Redmi Note 8 Pro, еще не появился в продаже.
Megaobzor.com 03:39
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета 21:15
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Технологии
Новый iPhone 11 Pro вызывает приступы трипофобии
Аналитики считают, что компания явно не прогадала с новым дизайном, поскольку трехмодульная камера iPhone притягивает к себе внимание.
NewInform 21:58
Происшествия
В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ
Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 17:57