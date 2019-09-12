Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Британии назвали самое грозное оружие России

Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
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В Британии назвали самое опасное оружие России

РИА Новости19:47

В Великобритании рассказали о самом грозном оружии России

РЕН ТВ18:54

Великобритания назвала самое грозное оружие России

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В Британии назвали самое грозное оружие русских

URA.Ru19:39

В Британии назвали самое грозное оружие России

Газета.Ru19:25

Британские военные назвали самое опасное оружие России

Аргументы и Факты20:45

В Британии будут бороться с «самым грозным оружием России» с помощью искусственного интеллекта и тактики

Царьград21:27
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Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Политика

Болтон заявил, что сам подал в отставку с поста советника Трампа

Уволенный с поста советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сам инициировал уход с занимаемой должности.
REGNUM вчера в 14:35
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 19:55
Технологии

Созданы новые термометки для контроля качества замороженной рыбы

Российские ученые создали наклейки с особым химическим составом - термометки, которые позволяют контролировать качество замороженной рыбы.
ТАСС 04:36
Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Новейший российский пистолет «Удав», разработанный ЦНИИточмаш, успешно прошел войсковые испытания.
ФАН 22:24
Экономика

Московский финансовый форум стартует в московском Манеже 12 сентября

Сам форум пройдёт 12-13 сентября в московском Манеже, на его первый день запланировано 16 деловых сессий.
ПРАЙМ 17:15
Происшествия

Прокуратура допросила экс-юриста Трампа по делу Trump Organization

Сотрудники прокуратуры американского штата Нью-Йорк в августе допросили бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего заключение, по делу компании Trump Organization.
REGNUM 22:23
Футбол

Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат 16:09
Политика

Госдума одобряет: Навального и Соболь проверят на предмет вербовки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал требование коллеги и поручил думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне проверить Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет вербовки их другими государствами.
ВашГород.ру 02:50
Здоровье

Рыбий жир не влияет на преждевременные роды

Исследование выявило практически идентичные показатели преждевременных родов среди 2734 беременностей, где женщины принимали капсулы с рыбьим жиром, и среди 2752 беременностей, где будущие мамы принимали капсулы с растительным маслом только с небольшим количеством полиненасыщенных n-3.
MedikForum.ru 21:48
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 16:40
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Политика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Происшествия

Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

RT на русском 21:00
Происшествия

Сбившая подростка экс-чиновница требует 100 тысяч у его родителей

News.ru 16:27
Политика

Медведев анонсировал новый план развития экономики

Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру 06:01
Происшествия

Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей

Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол

УЕФА определился с названием для третьего еврокубка

Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru 11:04
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 появится в продаже 17 сентября

Бренд Redmi объявил дату начала продаж потенциального бестселлера Redmi Note 8, который был представлен еще 29 августа, но, в отличие от старшей модели Redmi Note 8 Pro, еще не появился в продаже.
Megaobzor.com 03:39
Происшествия

В центре Москвы произошел пожар в административном здании

ТАСС 13:04
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета 21:15
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Гаджеты

Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro

Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Технологии

Новый iPhone 11 Pro вызывает приступы трипофобии

Аналитики считают, что компания явно не прогадала с новым дизайном, поскольку трехмодульная камера iPhone притягивает к себе внимание.
NewInform 21:58
Происшествия

В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ

Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 17:57
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