Общество
Rambler News ServiceВ Британии назвали способы предотвращения инсульта
Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
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с чего всё началось
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты называют заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которую применяют женщины старше 50 лет.РИА Новостивчера в 20:25
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Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
Гаджеты
Первое живое фото флагмана Honor V30
Индийский информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma), который регулярно публикует достоверные сведения о новинках индустрии смартфонов, выложил первую фотографию нового флагмана Honor.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов
Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
Кино
Шоураннеры «Игры престолов» покинули новую трилогию «Звёздных войн»
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс заявили, что покидают грядущую трилогию по «Звёздным войнам», которая должна была стартовать в 2022 году.
Происшествия
На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека
Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Происшествия
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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