с чего всё началось

Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Политика Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.

Происшествия В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.

Гаджеты Первое живое фото флагмана Honor V30 Индийский информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma), который регулярно публикует достоверные сведения о новинках индустрии смартфонов, выложил первую фотографию нового флагмана Honor.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Происшествия В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.

Общество Россияне назвали свои главные страхи Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.