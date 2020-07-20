Политика

Газета.RuГазета.RuВ Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

В документе сказано, что эта ситуация является "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы". Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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с чего всё началось
Данные о «вмешательстве» России в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году не подтвердились, сообщает The Telegraph
 20 июля.
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Парламент Великобритании выдумал страшилку о причастности России к референдуму в Шотландии

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Британские депутаты подозревают Россию во вмешательстве в референдум по Шотландии

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Telegraph: британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум Brexit

ТАССвчера в 19:07
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
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Политика

Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии

ToDay News Ufa 19 июля в 22:22
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Общество

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

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Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после назначения Дегтярёва

Накануне временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярёв.
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Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Вести.Ru вчера в 08:38
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
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Политика

Спикер парламента Чечни Даудов опроверг обвинения США в адрес Кадырова

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Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Общество

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Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
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