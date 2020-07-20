Политика
Газета.RuВ Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
В документе сказано, что эта ситуация является "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы". Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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с чего всё началось
Данные о «вмешательстве» России в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году не подтвердились, сообщает The Telegraph 20 июля.Известиявчера в 23:15
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Британские депутаты решили, что Россия пыталась влиять на референдум о Шотландии
Интерфаксвчера в 20:41
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Коммерсантъвчера в 22:39
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
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Накануне временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярёв.
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
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Политика
Спикер парламента Чечни Даудов опроверг обвинения США в адрес Кадырова
Политическая Экспертиза вчера в 18:46
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
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Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.
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Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Размер пенсии зависит от накопленных баллов.С 1 августа 2020 года размер накопительных пенсий пересчитают автоматически.
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Тактический шутер Rogue Company вышел в ранний доступ в Epic Game Store
Алфарета, 21 июля 2020, 03:27 — REGNUM Тактический многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Rogue Company вышел в ранний доступ в сервисе Epic Game Store.
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Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
РИА Новости вчера в 17:48