Политика
Газета.RuВ Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
В документе сказано, что эта ситуация является "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы". Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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с чего всё началось
Данные о «вмешательстве» России в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году не подтвердились, сообщает The Telegraph 20 июля.Известиявчера в 23:15
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Британские депутаты решили, что Россия пыталась влиять на референдум о Шотландии
Интерфаксвчера в 20:41
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Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Экономика
В авиации и водных перевозках могут ввести сборы на инфраструктуру
Вопрос поиска инвестиций коснется и внутренних водных путей.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Политика
В ЛНР назвали грядущие на Украине выборы нарушением Минских соглашений
Участники контактных групп по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждают принятое украинской Радой постановление о выборах в стране в октябре 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ЛНР Родиона Мирошника.
РЕН ТВ 04:50
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Политика
Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям
Врио губернатора Хабаровской области Михаил Дегтярев по прилету в регион дал интервью программе «Вести Хабаровск», в котором рассказал о своем отношении к новому месту работы.
РБК 04:58
Политика
Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне
Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
Здоровье
Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Экономика
Как рассчитывался рейтинг регионов РБК
Аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) при сопоставлении регионов России относительно друг друга опирались на десять основных показателей, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весом.
РБК 02:00
Финансы
Испания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС
Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 05:04
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ
Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа.
RT на русском 04:05
Политика
Резолюцию против участия РФ в G7 внесли в Сенат США
Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что Сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов, — говорится в документе.
News.ru 02:02
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
Общество
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации
С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
Общество
Глава организации «Норд-Ост» отреагировал на слова Гусейнова о теракте
Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов прокомментировал «Ридусу» высказывания профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году.
Ридус вчера в 10:48
Политика
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
Авто
Производство нового Renault Duster в России могут отменить
Производство нового поколения внедорожника Renault Duster на российском заводе Renault, может быть полностью отменено из-за пандемии.
Южный автомобиль 03:21
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Сахалин.Инфо 03:12
Общество
В Тульской области скончались пять пациентов с коронавирусом
Пять пациентов с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Политика
Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле
Как пишет газета, Болтон утверждает, что Мадуро был готов бежать на Кубу 30 апреля 2019, однако, кубинцы этого не допустили.
Евразия Daily 03:42
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35