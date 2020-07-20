с чего всё началось

В документе сказано, что эта ситуация является "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы". Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

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