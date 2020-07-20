Политика

Газета.RuГазета.RuВ Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

В документе сказано, что эта ситуация является "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы". Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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с чего всё началось
Данные о «вмешательстве» России в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году не подтвердились, сообщает The Telegraph
 20 июля.
Известиявчера в 23:15

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В Британии не смогли доказать «вмешательство» РФ в референдум по Brexit

Газета.Ru03:52

Парламент Великобритании выдумал страшилку о причастности России к референдуму в Шотландии

Новостной фронт01:52

Британия опубликует доклад о России 21 июля

RT на русскомвчера в 10:37

В Британии не нашли данных о «вмешательстве» РФ в референдум по Brexit

Известиявчера в 23:15

Британские депутаты решили, что Россия пыталась влиять на референдум о Шотландии

Интерфаксвчера в 20:41

Telegraph: британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум Brexit

ТАССвчера в 19:07

Лондон заподозрил Москву в попытках повлиять на референдум по Шотландии

РБКвчера в 23:36
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Экономика

В авиации и водных перевозках могут ввести сборы на инфраструктуру

Вопрос поиска инвестиций коснется и внутренних водных путей.
Коммерсантъ вчера в 17:52
4
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,9K
Политика

В ЛНР назвали грядущие на Украине выборы нарушением Минских соглашений

Участники контактных групп по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждают принятое украинской Радой постановление о выборах в стране в октябре 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ЛНР Родиона Мирошника.
РЕН ТВ 04:50
4
Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
9
Происшествия

В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе

Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
3
Политика

Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям

Врио губернатора Хабаровской области Михаил Дегтярев по прилету в регион дал интервью программе «Вести Хабаровск», в котором рассказал о своем отношении к новому месту работы.
РБК 04:58
2
Политика

Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне

Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
2,7K
Здоровье

Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске

В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
25
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM вчера в 09:38
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Экономика

Как рассчитывался рейтинг регионов РБК

Аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) при сопоставлении регионов России относительно друг друга опирались на десять основных показателей, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весом.
РБК 02:00
Финансы

Испания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС

Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 05:04
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа.
RT на русском 04:05
Политика

Резолюцию против участия РФ в G7 внесли в Сенат США

Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что Сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов, — говорится в документе.
News.ru 02:02
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
278
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
11
Политика

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса

В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
1,1K
Общество

Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры

РИА Новости 04:30
24
Общество

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации

С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
822
Общество

Глава организации «Норд-Ост» отреагировал на слова Гусейнова о теракте

Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов прокомментировал «Ридусу» высказывания профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году.
Ридус вчера в 10:48
260
Политика

Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
1
Авто

Производство нового Renault Duster в России могут отменить

Производство нового поколения внедорожника Renault Duster на российском заводе Renault, может быть полностью отменено из-за пандемии.
Южный автомобиль 03:21
Политика

В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
83
Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
6
Происшествия

Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Сахалин.Инфо 03:12
2
Общество

В Тульской области скончались пять пациентов с коронавирусом

Пять пациентов с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
768
Политика

Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле

Как пишет газета, Болтон утверждает, что Мадуро был готов бежать на Кубу 30 апреля 2019, однако, кубинцы этого не допустили.
Евразия Daily 03:42
3
Общество

Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах

Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
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