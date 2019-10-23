Происшествия
Газета.RuВ Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала на видео процесс купания внука Ратмира в раковине
Мать Тимати Симона опубликовала в Instagram видео купания внука Ратмира. Отмечается, что она мыла мальчика в обычной раковине.
Актуальные Новости 09:21
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Происшествия
Многодетный отец убил беременную жену и покончил с собой в Нижнекамске
Как пишет НТР-24, по одной из версий, 54-летний мужчина убил свою 31-летнюю супругу и покончил с собой.
Реальное время 02:54
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Газета.Ru 05:02
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США
Евразия Daily вчера в 14:22
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика
Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб
Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб. ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек вчера в 07:34
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 15:59
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Гаджеты
Samsung присматривается к вертикальному вырезу в экране смартфона
Вертикальный вырез, по задумке Samsung, сможет располагаться в левой или правой части дисплея.
3DNews 08:47
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года, решила уйти из жизни в возрасте 40 лет, проведя процедуру эвтаназии.
Discover24 06:54
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото из ванной
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фото в ванной.
Московский Комсомолец 05:36
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Общество
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд
РИА Новости вчера в 18:56
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51