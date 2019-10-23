Я потрясен этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю обновления, и министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, поскольку мы точно выясним, что произошло. Мои мысли со всеми, кто потерял свои жизни и своих близких.

Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

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