Происшествия
Газета.RuВ Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.
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Я получаю регулярные обновления информации по этому делу. Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса. Мы должны точно установить, что там произошло. Мои мысли со всеми теми, кто потерял свою жизнь и своих близких.
— Борис Джонсон, британский политикРоссийская газета 10:22
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Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии
Национальная служба новостей10:32
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Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Футбол
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Политика
Володин раскритиковал пропустивших обсуждение бюджета депутатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые не явились на рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент RNS.
Шоу-бизнес
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Политика
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Политика
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Происшествия
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Армия и оружие
На форуме «Россия-Африка» представят обновленный Ми-35П
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Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
Армия и оружие
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Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысяч гривен (1,24 тысячи долларов).
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
"Региональные следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели 36-летнего мужчины, попавшего в больницу из отделения полиции", - сообщила Гацко.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку более $5 млн
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Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Политика
В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
Мероприятия в Киркенесе, посвященные 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим север Норвегии от фашистов в октябре 1944 года, сообщил РИА Новости министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
Футбол
«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»
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Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Происшествия
Трёхлетняя девочка одна каталась на автобусе по Калининграду
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Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.