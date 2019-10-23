Я получаю регулярные обновления информации по этому делу. Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса. Мы должны точно установить, что там произошло. Мои мысли со всеми теми, кто потерял свою жизнь и своих близких.

Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Шоу-бизнес Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.

Футбол РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Политика Володин раскритиковал пропустивших обсуждение бюджета депутатов Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые не явились на рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент RNS.

Политика Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».

Политика Посол США на Украине дал показания против Трампа Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Происшествия Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

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