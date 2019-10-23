Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.
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Борис Джонсон
Я получаю регулярные обновления информации по этому делу. Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса. Мы должны точно установить, что там произошло. Мои мысли со всеми теми, кто потерял свою жизнь и своих близких.
— Борис Джонсон, британский политикРоссийская газета 10:22

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