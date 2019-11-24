Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы сохраним наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону.

Ранее в ноябре The Sunday Times сообщило, что в Великобритании обсуждается возможность сократить численность армии с 73 тысяч до 60-65 тысяч человек. Таким образом британская армия стала бы «самой маленькой за столетия», отмечало издание.

В Британии открестились от планов по сокращению армии

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