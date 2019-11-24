Армия и оружие
Lenta.ruВ Британии открестились от планов по сокращению армии
Ранее в ноябре The Sunday Times сообщило, что в Великобритании обсуждается возможность сократить численность армии с 73 тысяч до 60-65 тысяч человек. Таким образом британская армия стала бы «самой маленькой за столетия», отмечало издание.
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Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы сохраним наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону.
— Борис Джонсон, британский политикТК Звезда 10:46
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Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Lenta.ru 04:52
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия 05:26
Наука
Послеоперационный бред повышает риск развития болезни Альцгеймера
Американские ученые из Медицинского центра Бэт-Израэл в Бостоне выяснили, что послеоперационный бред указывает на вероятность развития болезни Альцгеймера.
Мойка78 вчера в 18:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
RT на русском 13:22
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинкской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru вчера в 11:20
Армия и оружие
Gizmodo (США): нет, Китай тайно не взрывал атомную бомбу в Южно-Китайском море в знак начала третьей мировой войны (Gizmodo)
В публикации на сайте Тернера утверждалось, будто неизвестные «источники в военных кругах» заявили, что около 18:22 в среду, 20 ноября, ядерный взрыв, произошедший на глубине около 50 метров ниже поверхности Южно-Китайского моря, вызвал «неожиданную подводную ударную волну такой силы, что мощность самого взрыва, по всей вероятности, составляла от десяти до 20 килотонн».
ИноСМИ 12:11
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Культура
СМИ: Disney готовит сериал о Докторе Афре
Пока неясно, готовится ли сериал именно об этом персонаже или доктор Афра появится вместе с кем-то ещё.
Игромания.ру 12:09
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Тульская служба новостей вчера в 04:52
Экономика
Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия.
РБК 22 ноября в 07:47
Политика
Глава Минобороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках» России
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк на международном форуме по безопасности в Канаде заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.
RT на русском 11:52
Гаджеты
Флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 5G увеличили объем памяти
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больший объём памяти, чем в начале выпуска.
Актуальные Новости 01:46
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Общество
Доронина попросила Путина разобраться с ситуацией в МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре, рассказал СМИ актер Андрей Чубченко.
MOS.news вчера в 06:25
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 11:32
Культура
В Саратов приехал Андрей Малахов
В Саратов приехал, точнее - прилетел на самолете, Андрей Малахов. Подтверждение этому - фото на странице в социальной сети Facebook.
Саратов 24 10:43
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество
Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах
Результаты опроса показали, что большинство туристов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут ее с собой: так ответили 47% респондентов.
Газета.Ru 11:38
Футбол
Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 09:00
Шоу-бизнес
Семак вместе с женой снимется в фильме об африканских детях-альбиносах
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе со своей женой Анной снимется в фильме о детях-альбиносах из Африки.
АБН 07:40
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 11:11
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Авторадио вчера в 06:24