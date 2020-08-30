Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
Президент Дональд Трамп обрушил гнев на одного из своих самых высокопоставленных помощников из-за пропущенного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Independent
, со ссылкой на бывшего главу администрации премьер-министра Терезы Мэй.
BFM.ru27 августа в 16:56
Подробнее о событии
Российская газета

Трамп накричал на своего помощника из-за пропущенного звонка от Путина

Российская газета04:55
РБК

Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РБК03:47
РИА Новости

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новости02:09
News.ru

Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

News.ru03:27
Газета.Ru

Трамп накричал на своего советника за пропущенный звонок от Путина

Газета.Ru04:43
BFM.ru

Трамп обрушил гнев на помощника из-за пропущенного звонка Путина

BFM.ru27 августа в 16:56
Expert.ru

Трамп очень расстроился из-за пропущенного звонка от Путина

Expert.ru27 августа в 08:55

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
538