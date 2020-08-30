В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
Президент Дональд Трамп обрушил гнев на одного из своих самых высокопоставленных помощников из-за пропущенного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Independent
, со ссылкой на бывшего главу администрации премьер-министра Терезы Мэй.
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