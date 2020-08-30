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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
Президент Дональд Трамп обрушил гнев на одного из своих самых высокопоставленных помощников из-за пропущенного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Independent
, со ссылкой на бывшего главу администрации премьер-министра Терезы Мэй.
BFM.ru27 августа в 16:56
Подробнее о событии
Российская газета

Трамп накричал на своего помощника из-за пропущенного звонка от Путина

Российская газета04:55
РБК

Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РБК03:47
Expert.ru

Трамп очень расстроился из-за пропущенного звонка от Путина

Expert.ru27 августа в 08:55
News.ru

Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

News.ru03:27
РИА Новости

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новости02:09
BFM.ru

Трамп обрушил гнев на помощника из-за пропущенного звонка Путина

BFM.ru27 августа в 16:56
Газета.Ru

Трамп накричал на своего советника за пропущенный звонок от Путина

Газета.Ru04:43

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия11:26
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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Трамп оценил стоимость собственного автографа

Президент США Дональд Трамп сказал, что если продать его автограф на eBay, можно получить $10 тыс. Об этом, как передает издание Daily Beast, он сказал после круглого стола, посвященного ликвидации последствий урагана "Лаура".
РБК09:44

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru06:19
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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