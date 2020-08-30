В Петербурге цены на новостройки в августе снова выросли

По оценкам участников рынка, с момента снятия COVID-ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением: средние цены выросли на первичном рынке большинства крупных городов России, в среднем — на 1,2%. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что в среднесрочной перспективе новостройки продолжат дорожать.