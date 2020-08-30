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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
Президент Дональд Трамп обрушил гнев на одного из своих самых высокопоставленных помощников из-за пропущенного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Independent
, со ссылкой на бывшего главу администрации премьер-министра Терезы Мэй.
BFM.ru27 августа в 16:56
Подробнее о событии
Российская газета

Трамп накричал на своего помощника из-за пропущенного звонка от Путина

Российская газета04:55
РБК

Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РБК03:47
BFM.ru

Трамп обрушил гнев на помощника из-за пропущенного звонка Путина

BFM.ru27 августа в 16:56
News.ru

Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

News.ru03:27
РИА Новости

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новости02:09
Газета.Ru

Трамп накричал на своего советника за пропущенный звонок от Путина

Газета.Ru04:43
Expert.ru

Трамп очень расстроился из-за пропущенного звонка от Путина

Expert.ru27 августа в 08:55

Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Кравчук заявил о готовности посетить ДНР
Газета.Ru06:29
9

ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАСС28 августа в 13:40
10

В Петербурге цены на новостройки в августе снова выросли

По оценкам участников рынка, с момента снятия COVID-ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением: средние цены выросли на первичном рынке большинства крупных городов России, в среднем — на 1,2%. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что в среднесрочной перспективе новостройки продолжат дорожать.
DP.RU05:01
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Штаб Тихановской рассказал о планах оппозиции после передачи ей власти

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии и глава оппозиции в республике Светлана Тихановская хочет восстановить Конституцию страны от 1994 года, а также сформировать временное переходное правительство на основе действующего в настоящее время кабмина.
Комсомольская правда07:16