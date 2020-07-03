Общество
Национальная служба новостейВ Британии самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года
В Британии кот, считающийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает британская газета Mirror. Как пишет издание, хозяйка кота получила его в подарок на свое 20-летие, с тех пор домашнее животное было частью семьи.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Общество
В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.
RT на русском вчера в 14:30
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Игры
В Epic Games отказались от бесплатной раздачи игры Conan Exiles
Актуальные Новости 02 июля в 22:00
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели 02 июля в 11:49
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы
Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
Общество
В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 1,6 тыс. человек
За последние сутки было проведено 301 тыс. лабораторных исследований. По всему миру коронавирус выявили у 11 млн человек.
РБК 03:18
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 02 июля в 04:37
Общество
Sony сменит название впервые более чем за 60 лет
Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera вчера в 10:08
Единоборства
Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, отец которого Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет.
РИА Новости 00:45
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
Около 19% от месячной нормы осадков выпало в Москве днем в пятницу
РИАМО вчера в 15:24
Культура
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Российская газета 02 июля в 11:03
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика
Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма»
Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".
ТАСС 00:30
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Армия и оружие
Военная сводка с Донбасса, 4 июля. «Украинские боевики убили пенсионерку в Горловке»
Добавим, в результате обстрела Горловки со стороны киевских боевиков погибла мирная жительница. Официальные сводки от МО ДНР и НМ ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 17:02
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
Общество
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канады и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
Газета.Ru 03:16
Общество
Определены самые безопасные места во время грозы
Самые безопасные места во время летней грозы перечислил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Live24 02:51
Армия и оружие
Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»
В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине.
Lenta.ru 03:01
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Общество
Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24