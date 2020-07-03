В Британии кот, считающийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает британская газета Mirror. Как пишет издание, хозяйка кота получила его в подарок на свое 20-летие, с тех пор домашнее животное было частью семьи.

В Британии самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года

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