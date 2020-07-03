Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Британии самый старый кот в мире умер в возрасте 31 года

В Британии кот, считающийся самым старым в мире, умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает британская газета Mirror. Как пишет издание, хозяйка кота получила его в подарок на свое 20-летие, с тех пор домашнее животное было частью семьи.
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В Англии ушел из жизни самый старый в мире кот

Известиявчера в 15:48

В Великобритании умер самый старый в мире кот

РИА Новостивчера в 15:44

В Британии умер самый старый кот в мире

НТВвчера в 10:56

В Британии умер старейший в мире кот

Вести.Ruвчера в 15:03

В Британии умер самый старый кот в мире

Московский Комсомолецвчера в 14:51

В Англии умер самый старый кот в мире

ТАССвчера в 14:16

Умер самый старый в мире кот

Lenta.ruвчера в 15:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
5,2K
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,6K
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло.
Известия 01:02
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Футбол

«Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника

Московский "Локомотив" намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,4K
Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru вчера в 00:52
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Армия и оружие

Военный эксперт Игорь Коротченко сравнил США с раненым зверем

США в последнее время напоминают так называемого раненого зверя, а это вызывает серьезные опасения.
Актуальные Новости 00:59
Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Evo-rus.com вчера в 05:11
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
2,8K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
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Политика

Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
РИА Новости 02:03
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Происшествия

Движение затруднено по внешней стороне МКАД в районе 36-го км

ТАСС 00:24
1
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru вчера в 15:31
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Футбол

Отец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»

Отец полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Глушенков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
Metaratings вчера в 13:15
Футбол

«Ротор» планирует отказаться от участия в РПЛ

В пятницу, третьего июля, стало известно, что волгоградский "Ротор", ранее заработавший направо на то, чтобы начать новый сезон в высшем эшелоне российского футбола, может отказаться выступать в РПЛ.
Sport.ru вчера в 17:59
1
Футбол

КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета вчера в 15:05
1
Экономика

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей.
Газета.Ru 02 июля в 17:13
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Общество

Технолог назвал опасные ошибки в приготовлении яиц

Московский Комсомолец вчера в 23:54
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Известия 02 июля в 22:08
3
Общество

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
2
Политика

Опубликован обновленный текст Конституции РФ

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.
Известия вчера в 18:14
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Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Дни24 02 июля в 11:34
1,3K
Энергетика

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известия 01 июля в 06:44
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,5K
Авто

«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле

Концерн "АвтоВАЗ" объявил о новых специальных предложениях и скидках, дающих возможность купить автомобили бренда Lada в текущем месяце по максимально выгодной цене.
Новые автомобили вчера в 23:00
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Известия вчера в 04:30
1,8K
Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
9,2K
Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Футбол

«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов» в 26-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Чемпионат 01:00
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