Общество

Газета.RuГазета.RuВ Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail. Как сообщается, мейн-кун по кличке Раббл (на русском языке переводится как Щебень) был из юго-западного графства Девон.
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В Великобритании умер самый старый в мире кот

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Умер самый старый в мире кот

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В Англии умер самый старый кот в мире

ТАСС14:16

В Британии умер самый старый кот в мире

Московский Комсомолец14:51

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире

Эхо Москвы14:34

В Британии умер старейший в мире кот

Вести.Ru15:03

В Британии умер самый старый кот в мире

НТВ10:56
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Общество

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Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»

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Новая модель предполагает, что короны вокруг сверхмассивных черных дыр, обнаруженных в ядре галактик, может быть источником частиц таких энергий.
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На Украине назвали численность российских военных, сосредоточенных на границе.
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На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
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