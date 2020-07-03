Общество
Газета.RuВ Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail. Как сообщается, мейн-кун по кличке Раббл (на русском языке переводится как Щебень) был из юго-западного графства Девон.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
RT на русском 07:12
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Политика
Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок.
RuNews24.ru 06:32
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Общество
Первый в мире памятник курьерам открыт в Москве
Москва 24 09:59
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 13:17
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса
Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали
Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
News.ru 16:55
Общество
Неизвестные осквернили статую русалочки в Копенгагене
Вандалы осквернили статую русалочки в Копенгагене, передает ОТР. Неизвестные написали на постаменте «расистская рыба».
Общественное телевидение России 13:38
Армия и оружие
Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»
Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
Актуальные Новости вчера в 12:17
Футбол
Александр Мостовой открыл футбольную академию
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.
Чемпионат 14:16
Космос
Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино
Новая модель предполагает, что короны вокруг сверхмассивных черных дыр, обнаруженных в ядре галактик, может быть источником частиц таких энергий.
Индикатор вчера в 10:37
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе
На Украине назвали численность российских военных, сосредоточенных на границе.
Piter.tv 02:04
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
Piter.tv вчера в 05:58
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Российская газета вчера в 11:03
Политика
В Рязанской области выявлено более 100 тыс. «аномальных» бюллетеней
На прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию в Рязанской области статистическими методами выявлено 109 тыс. аномальных голосов.
YA62.ru 16:37
Футбол
В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19
Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается.
REGNUM 07:01