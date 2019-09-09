Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября. Они посадили его в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть, но так и не определили вид существа.
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Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

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«Змея с клювом»: В Британии супруги нашли странное существо у своего дома

Царьградвчера в 23:47
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В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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Путин уволил помощника главы СКР

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Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора.
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Футбол

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Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
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С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
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Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
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Шумков победил на выборах губернатора Курганской области

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Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
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У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
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В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба

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В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами

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