Происшествия
РБКВ Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще, как минимум двое пострадали. Об этом сообщает The Telegraph.
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал инцидент в Рединге на своей странице в Twitter, отметив, что его мысли со всеми пострадавшими.Известиявчера в 21:38
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