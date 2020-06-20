с чего всё началось

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. Об этом сообщает The Telegraph.

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

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