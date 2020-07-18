Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Об этом сообщил телеканал Sky News.
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Выявлены шесть различных форм коронавируса

Lenta.ruвчера в 17:51

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Известиявчера в 17:42

В Великобритании выделили шесть форм COVID-19

ТАССвчера в 16:16

Британские ученые выявили шесть форм COVID-19

Взгляд.рувчера в 16:50

Британские ученые выявили шесть основных форм COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 17:17

Британские ученые выделили шесть форм коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:56

В Великобритании выделили шесть форм коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:41
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
1,3K
Общество

Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
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Баскетбол

ЦСКА не стал продлевать контракт с Ховардом Сент-Росом

ЦСКА не стал продлевать контракт с форвардом Ховардом Сент-Росом (29 лет, 200 см), воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении, сообщает официальный сайт клуба.
Sports.ru 02:18
Происшествия

На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика

На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
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Общество

Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

РИА Новости 02:10
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Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform 17 июля в 13:27
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Происшествия

Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз

Известия вчера в 20:28
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК 01:21
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Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
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Общество

Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
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Общество

В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей

Заражение коронавирусной инфекцией за сутки выявлено еще у 52 жителей Кузбасса, выздоровели 56 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:28
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Общество

Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
10
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
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Экономика

Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости 17 июля в 01:00
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Единоборства

Аскар Аскаров победил бразильца Пантожу на турнире в ОАЭ

Вести.Ru 01:05
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Политика

МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском вчера в 11:16
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились больше 170 тысяч пациентов

Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 170 539 человек.
Газета.Ru 02:25
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Футбол

Милевский рассказал, как переносит коронавирус

Евро-футбол.ру 02:38
Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
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Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Evo-rus.com 17 июля в 01:08
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Футбол

Рома - Интер: прогноз FORZA Juve 18 июля 2020

Сегодня состоится матч в рамках Итальянской Серии А между собой пересекутся одни из самых сильных команд Италии, это Рома и Интер.
Ставка TV вчера в 17:29
Наука

Ученые рассказали о возникновении нового океана

Газета.Ru 02:19
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Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
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