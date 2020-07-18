Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

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