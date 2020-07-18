Коронавирус
ИзвестияВ Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Об этом сообщил телеканал Sky News.
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Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
ТАСС вчера в 17:14
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Общество
В ХМАО за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 237 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 237 человек. Всего в ХМАО 13 978человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:35
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РПЛ
Нева Спорт вчера в 20:09
Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Общество
В России за сутки умерли менее 100 человек с коронавирусом
В России за последние сутки умерли 95 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне прирост составил 124 человека.
Коммерсантъ 03:50
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости вчера в 23:17
Общество
В России выявили 6109 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:46
Общество
В России зарегистрировано 6 109 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online 03:46
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Общество
В Татарстане за сутки вновь выявлено 29 больных коронавирусом
В Казани диагностировано 12 случаев заражения коронавирусом, один — в Набережных Челнах.
Inkazan 04:19
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 07:05
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса
Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
Футбол
Малафеев сравнил ненависть болельщиков к «Спартаку» и «Зениту»
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал нынешний статус питерского клуба, который стал самым ненавидимым в стране.
ProstoProSport 00:40