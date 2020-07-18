Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Об этом сообщил телеканал Sky News.
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Названы шесть форм COVID-19

РИА Новости02:52

Выявлены шесть различных форм коронавируса

Lenta.ruвчера в 17:51

В Великобритании выделили шесть форм COVID-19

ТАССвчера в 16:16

Британские ученые выделили шесть форм коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:56

Британские ученые выявили шесть форм COVID-19

Взгляд.рувчера в 16:50

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Известиявчера в 17:42

В Великобритании выделили шесть форм коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:41
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями

Дни24 03:11
1
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости вчера в 15:20
1K
Музыка

Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»

ТАСС вчера в 17:14
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Футбол

«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана

Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Общество

В ХМАО за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 237 человек

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 237 человек. Всего в ХМАО 13 978человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:35
286
Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
308
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
1,7K
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
102
Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
334
Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
10
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru 03:04
1,1K
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РПЛ

Нева Спорт вчера в 20:09
Политика

ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
50
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
364
Общество

В России за сутки умерли менее 100 человек с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 95 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне прирост составил 124 человека.
Коммерсантъ 03:50
Общество

Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

РБК вчера в 22:26
2
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
1,1K
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК вчера в 10:12
1,4K
Армия и оружие

О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости вчера в 23:17
Общество

В России выявили 6109 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:46
Общество

В России зарегистрировано 6 109 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online 03:46
2
Спорт

40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Политика

Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии

В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru 03:27
81
Общество

В Татарстане за сутки вновь выявлено 29 больных коронавирусом

В Казани диагностировано 12 случаев заражения коронавирусом, один — в Набережных Челнах.
Inkazan 04:19
29
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 07:05
2K
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
5
Общество

За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса

Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
1,3K
Футбол

Малафеев сравнил ненависть болельщиков к «Спартаку» и «Зениту»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал нынешний статус питерского клуба, который стал самым ненавидимым в стране.
ProstoProSport 00:40
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