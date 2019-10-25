Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
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