Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

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