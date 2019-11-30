Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда. Об этом говорится в Twitter посольства. Отмечается, что судно следовало под флагом Нигерии.
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