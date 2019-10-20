с чего всё началось

Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план по реализации Brexit без сделки, поскольку планирует покинуть ЕС до 31 октября, сообщает The Guardian со ссылкой на интервью канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува Sky News.

В Британии запустили чрезвычайный план по выходу из ЕС

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