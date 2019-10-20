с чего всё началось

Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, который разработан на случай Brexit без сделки, заявил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув.

В Британии запущен чрезвычайный план на случай выхода из ЕС без сделки

Политика Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.

Культура Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини» Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.

Шоу-бизнес Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.

Космос В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Происшествия День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.

Общество Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Происшествия Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался Причиной страшного пожара в Ярославской области, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, стал поджог.

Армия и оружие Корабль ВМС США будет оснащен боевым лазером Военный корабль США будет оснащен новым боевым лазером производства компании Norhrop Grumman, об этом 20 октября сообщает издание The Drive.

Энергетика «Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.

Армия и оружие Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.

Происшествия Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Хоккей Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером» Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.

Происшествия В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Футбол Черчесов ответил, готов ли работать со сборной РФ после Евро-2020 Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил журналистам, что намерен остаться на своем посту после чемпионата Европы 2020 года.

Политика Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито Визит украинского лидера в Японию продлится до 24 октября. Нарухито стал 126-м японским императором.

Общество Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.

Происшествия Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.

Армия и оружие Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

Политика Welt: Путин побеждает без войны "Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.

Армия и оружие Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.

Экономика Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".