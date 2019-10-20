Политика
РБКВ Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit. Об этом объявил канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув, на которого возложена ответственность за подобный исход событий, передает Sky News.
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с чего всё началось
Британское правительство должно быть готово к такому варианту развития событий, чтобы убедиться, что «мы сделали все возможное», сказал он в интервью Sky News.Коммерсантъ06:19
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При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
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Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
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«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
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ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Происшествия
На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.
ТАСС 08:49
Здоровье
Кофе, молоко и апельсиновый сок увеличивают продолжительность жизни
3 ключевых напитка, способных увеличить продолжительность жизни, назвали зарубежные исследователи.
Соловей.Инфо 18 октября в 05:35
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Политика
Глава Киевской ОГА подал в отставку
Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.
REGNUM 07:30
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Газета.Ru вчера в 11:46
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 07:55
Космос
Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС
Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18 октября в 14:52
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Известия 08:50
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Происшествия
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге
В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве и нападении с ножом задержан 34-летний уроженец Азербайджана.
Lenta.ru 09:09
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Политика
Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru вчера в 00:57
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Тело начинает указывать на это самостоятельно еще до того, как появляются очевидные симптомы алкоголизма.
Волга-Медиа вчера в 02:08
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Великобритании
Британский суд может заморозить часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 09:26