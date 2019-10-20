с чего всё началось

Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit. Об этом объявил канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув, на которого возложена ответственность за подобный исход событий, передает Sky News.

В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

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Происшествия На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.

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Политика Глава Киевской ОГА подал в отставку Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.

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Космос NASA: К Земле приближается астероид К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.

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Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.