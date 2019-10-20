Политика
РБКВ Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit. Об этом объявил канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув, на которого возложена ответственность за подобный исход событий, передает Sky News.
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с чего всё началось
Британское правительство должно быть готово к такому варианту развития событий, чтобы убедиться, что «мы сделали все возможное», сказал он в интервью Sky News.Коммерсантъ06:19
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Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Политика
Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Политика
Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов
В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Политика
Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства
Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Гаджеты
Многие покупатели Samsung Galaxy S11 переплатят за ненужную технологию
Источник утверждает, что все три модели получат поддержку 5G, тогда как сейчас таким могут похвастаться лишь специальные версии, продающиеся далеко не везде.
Экономика
Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Культура
Житель Челябинской области довел до слез членов жюри шоу «Танцы»
Члены жюри высоко оценили танец жителя Снежинска, попросили его провести мастер-класс для других участников и объявили, что он будет и дальше радовать зрителей ТНТ.