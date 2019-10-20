с чего всё началось

Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit. Об этом объявил канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув, на которого возложена ответственность за подобный исход событий, передает Sky News.

В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Происшествия СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Политика Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.