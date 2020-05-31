Общество

Городской32 (Брянск)Городской32 (Брянск)В Брянске коронавирус за сутки выявили у 39 человек

За минувшие сутки в Брянске ещё у 39 человек подтвердился коронавирус.
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В Брянске коронавирус за сутки выявили у 55 человек

Брянские новости03:34

В Брянском районе за сутки коронавирус подтвердился у 11 человек

БрянскToday04:18

В Брянском районе за сутки коронавирус подтвердился у 11 человек

Городской32 (Брянск)04:40

За сутки в Брянске коронавирус выявили у 55 человек

Труд (Клинцовский район)04:06

Коронавирус в Петербурге за сутки нашли у 369 человек

МР7.ру31 мая в 03:46

9 268 положительных тестов на коронавирус выявлено в России за сутки

Bobsoccer31 мая в 03:36

За сутки в Брянской области коронавирус выявили у 107 человек

Наш Брянск.Ru31 мая в 03:35
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Происшествия

В администрации Оренбурга прошли обыски

Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Авто

Продажи машин в автосалонах Подмосковья увеличились в два раза

Продажи машин выросли в два раза за последнюю неделю мая после того, как в Московской области разрешили посещать автосалоны.
Mockva.ru вчера в 00:17
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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
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Общество

В Кирове заметили многочисленных паломников крестного хода

Изначально предполагалось, что Великорецкий крестный ход в этом году пройдет без паломников.
Вятка Областная 04:43
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Политика

Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение

Украина из-за благополучной ситуации с коронавирусом с 5 июня возобновит внутренние авиасообщение, с 15 июня – международное, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.
РИА Новости 06:46
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Путешествия

Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году

Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
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Происшествия

Обученная собака ищет людей под завалами обрушившихся лесов в Иванове

Специально обученный пес ищет, нет ли под завалами пострадавших или погибших.
IvanovoNews 06:58
1
Политика

Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
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Футбол

«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину

«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Здоровье

10850 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

По информации на 3 июня, за последние сутки число подтвержденных диагнозов в Нижегородской области увеличилось на 347.
ТаракаНН 04:37
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Политика

Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
12
Политика

В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
1
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Технологии

Instagram запустил в России новую функцию

Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:24
4
Здоровье

В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса

В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Business Class (Пермь) 03:54
33
Игры

В России началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним

3 июня в России началась официальная акция PlayStation под названием «Время играть».
CyberSport.ru 06:56
6
Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
10
Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
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Футбол

Погребняк рассказал о самочувствии после выздоровления от коронавируса

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк, который был выписан из больницы, рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса.
RT на русском 06:42
Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
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