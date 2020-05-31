За минувшие сутки в Брянске ещё у 39 человек подтвердился коронавирус.

В Брянске коронавирус за сутки выявили у 39 человек

Происшествия В администрации Оренбурга прошли обыски Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.

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