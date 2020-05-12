Общество
Брянские новостиВ Брянске коронавирус за сутки выявили у 40 человек
В Брянске COVID-19 выявили еще у 40 человека. Об этом «Брянским новостям» сообщили в оперативном штабе 14 мая.
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Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
Общество
Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
МИД России доложит в кабмин о реализации 900 млн рублей до 1 февраля 2021 года, следует из соответствующего документа.
ПолитРоссия 05:09
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:41
Общество
В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом
15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:46
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета вчера в 07:23
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Армия и оружие
Мемориальную доску установили на месте гибели Героя России Романа Филипова в Сирии
Мемориальную доску в память о погибшем российском летчике Романе Филипове, который был убит в ходе сражения с боевиками в Идлибе, установили в Сирии.
Народные новости 05:32
Экономика
Потери мировой экономики от коронавируса могут достичь $8,8 трлн
Согласно докладу АБР, потери мирового ВВП от совокупных последствий эпидемии COVID-19, включая ограничительные меры по борьбе с инфекцией, составят 6,4-9,7%. Модель, на основе которой были проведены расчеты, исходит из того, что ограничения будут полностью сняты через 6 месяцев, в этом случае потери составят $8,8 трлн.
ИА Красная Весна 03:36
Здоровье
За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус
За все время в регионе заразились уже 2033 человека. В тяжелом состоянии находится 21 больной, еще 25 пациентов скончались.
Rostov gazeta 13 мая в 04:13
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
Игры
Capcom выпустит Resident Evil 8 в начале 2021 года
Goroday.ru 13 мая в 20:30
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове.
REGNUM 06:19
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Происшествия
Троих полицейских из Томской области заподозрили в убийстве в отделе
В Томской области троих полицейских взяли под стражу по обвинению в избиении до смерти неправомочно задержанного мужчины, сообщили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 06:09