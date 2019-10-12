Происшествия
РИА НовостиВ Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, поводом для этого стало сообщение родственников о безвестном исчезновении 57-летнего гражданина.
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Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном
Городской телеканал (Брянск)вчера в 11:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК вчера в 11:26
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
RT на русском 02:39
Происшествия
Выросло число жертв трагедии в керченском колледже
Sibnet Новости вчера в 08:55
Хоккей
Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
Спорт-Экспресс 03:38
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном
F1news.ru 03:19
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Происшествия
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
REGNUM 04:00
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль вчера в 08:55
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Кино
85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 11 октября в 13:52
Авто
Geely представила обновлённый кроссовер Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня 10 октября в 04:17
Происшествия
В Уфе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
Пострадавших, среди которых водитель автобуса, на месте ДТП осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницы №№ 17, 21 и 22.
Российская газета 01:10
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Футбол
Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
RT на русском 04:05
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 11 октября в 15:09
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Политика
В Польше стартовали парламентские выборы
В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
RT на русском 01:44